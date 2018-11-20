مظاهرات في مدينة الشدادي بريف الحسكة ضد وجود القوات الأمريكية

جهينة نيوز

شهدت مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي مساء اليوم مظاهرات ضد وجود القوات الأمريكية في المنطقة.

وذكرت مصادر أهلية في مدينة الشدادي أن المئات من الأهالي خرجوا بمظاهرات للمطالبة بخروج القوات الأمريكية مشيرة إلى أن المتظاهرين قطعوا الشوارع الرئيسية داخل مدينة الشدادي وقاموا بإحراق إطارات السيارات.

ولفتت المصادر إلى أن اشتباكات اندلعت بين المتظاهرين وعناصر ميليشا “قسد” الذين قاموا بإطلاق الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين ولكن دون جدوى.

وأشارت المصادر إلى أن المظاهرات اندلعت بعد سقوط قذيفة صاروخية مصدرها نقطة للقوات الأمريكية شرق مدينة الشدادي على منزل أحد المواطنين بقرية الحنة الشرقية ما تسبب باستشهاد مدنيين اثنين وإصابة أربعة آخرين.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تسقط بها قذائف وطلقات متفجرة مصدرها معسكرات التدريب الأمريكية على مدينة الشدادي وقراها.