روسيا تعلن موعد هبوط روادها على القمر

جهينة نيوز

قال مصمم الأنظمة المأهولة، يفغيني ميكرين، أن روسيا لديها بالفعل مشروع لإنشاء محطة قرب القمر.

وأعلن خلال المؤتمر العلمي والعملي الدولي "فضاء مفتوح للتعاون الدولي والتنمية" في الذكرى العشرين لمحطة الفضاء الدولية "من المقرر أن يبدأ أول هبوط لرواد الفضاء الروس على القمر بمهمة تستغرق أسبوعين بعد عام 2030"، وفقا لموقع "زفزدا" الروسي.

وأضاف، يفغيني ميكرين، أن لدى روسيا بالفعل تصور حول مشروع محطتها المستقبلية التي سوف تدور على مدار حول القمر.

وفي وقت سابق من اليوم، صرح نائب رئيس وكالة الفضاء الأمريكية، المختص ببرامج الرحلات المأهولة، وليام غارستنماير، بأن الولايات المتحدة مهتمة بقيام روسيا بإنشاء مركبة فضائية للتحليق إلى القمر ونظام هبوط مأهول من محطة مدارية سيتم تصنيعها لهذا الهدف ووضعها في مدار القمر.

يذكر أنه سبق واتفقت روسيا والولايات المتحدة الأمريكية في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية، الذي عقد في أديليد بأستراليا في عام 2007 علي تصميم المحطة "ديب سبايس غايت واي" التي ستوضع في مدار قريب من القمر. إلا أن دميتري روغوزين بعد أن أصبح رئيسا لمؤسسة "روس كوسموس" أعلن أن روسيا لا يمكن أن تسمح لنفسها بالمشاركة في بناء مثل هذه المحطة وهي (أي روسيا) تقوم بأداء أدوار ثانوية مقتصرة علي بناء وحدة واحدة فقط. كما خضع المشروع الأمريكي نفسه للتغييرات وأصبح يطلق عليه الآن اسم "لونار أوربيتال بلاتفورم — غليت واي (إل.و.بي — جي)".