تسريب صادم يثير الجدل... السعودية تتخذ إجراءات بعد فيديو "التقطيع"

جهينة نيوز

أثار تسريب مصور جدلا واسعا بين نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، في المملكة العربية السعودية، حيث يظهر عملية تقطيع لحوم ودماء.

ووفقا لصحيفة "عكاظ"، أكدت أمانة المنطقة الشرقية أنها تابعت مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر عمالة تقوم بتقطيع اللحوم في مكان مكشوف بمبنى سكني بطريقة مخالفة.

وشددت أمانة المنطقة على أنها باشرت المواقع ولم يتم رصد العمالة، مشيرة إلى استمرار مراقبة الموقع لضبط أية مخالفات.

وقالت أمانة الشرقية اليوم الاثنين: "بالأشارة لمقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والمتضمن قيام عمالة وافدة بتقطيع اللحوم في مكان مكشوف بأحد البنايات السكنية وبطريقة مخالفة للاشتراطات الصحية فإن أمانة المنطقة الشرقية تود توضيح الآتي".

وأضافت "تم الخروج على الموقع المشار إليه في المقطع ولم يتم رصد العمالة المشار إليها، تم التأكد من المحلات والمطاعم المجاورة ولم يتم رصد أي مخالفة صحية، تم التأكد من صلاحية بلد المنشأ للحوم المستخدمة في هذه المطاعم وتبين أنها سليمة، يتم حاليا مراقبة الموقع لضبط أي مخالفات".