ماذا نقل الوفد الأردني عن الرئيس الأسد لملك الاردن..؟

جهينة نيوز

أفادت مواقع أردنية عن لسان رئيس الوفد النيابي الأردني الذي زار سورية مؤخراً النائب عبد الكريم الدغمي قوله أنه نقل عن الرئيس الأسد قوله "انقل للملك إنني أتطلع إلى الأمام ولا أتطلع للخلف"

و كانت صفحة رئاسة الجمهورية على التلغرام نقلت عن الرئيس الأسد قوله: "اعتبر أن أهمية زيارات الوفود البرلمانية تنبع من كونها المعبر الحقيقي عن المواقف الشعبية والبوصلة الموجهة للعلاقات الثنائية بين الدول والتي يجب أن يكون محركها على الدوام هو تحقيق مصالح الشعوب وتطلعاتها، مشيرا إلى الدور الكبير المنوط بالبرلمانيين لتوعية الشعب العربي بحقيقة المعركة التي تواجهها منطقتنا العربية والتي لا ترتبط بسورية فقط وانما هي معركة طويلة جوهرها هو ضرب الانتماء لدى الانسان العربي بحيث تصبح كل المشاريع الخارجية سهلة التحقق والتنفيذ، وأكد سيادته أن تمسك الشعب والجيش العربي السوري بانتمائه القومي كان من العوامل الأساسية التي ساهمت في صموده رغم كل المحاولات التي استهدفت هذا الانتماء."

و يذكر أن وفد نيابي أردني زار سورية مؤخراً علماً بأنها ليست الزيارة الأولى من نوعها حيث قام العديد من ممثلي الشعب الأردني نقابات و أحزاب و نواب بزيارة سورية و لكن لم تحدث أي زيارات أو إتصالات سياسية على مستوى الوزارات بين البلدين .