بالفيديو – شاهد إذلال الإحتلال التركي لميليشياته الإرهابية

الإثنين, 19 تشرين الثاني 2018 الساعة 20:57 | سياسة, عالمي

جهينة نيوز

شن الإحتلال التركي حملة عسكرية مدعوماً بجماعات إرهابية تابعه له ضد ميليشيا ما يسمى شهداء الشرقية و التي التي إحتجت على جرائم ميليشيا السلطان مراد و الحمزة الاجرامية و جرت إشتباكات واسعه و تم القبض على عدد كبير من مقاتلي الميليشيا و تم قودهم كالقطيع و إذلالهم رغم أنهم كانوا يقاتلون في مقدمة قوات الاحتلال التركي خلال هجومها الاجرامي على عفرين.

و تأتي هذه الحملة مع تهديدات تركيا بشن هجوم عسكري على مناطق في شمال سورية خاضعه للإحتلال الامريكي و ذلك بتواطؤ مع الاحتلال الامريكي على غرار ما حدث في عفرين.


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