بوتين: انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ لن يبقى دون رد من روسيا

جهينة نيوز

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة نزع الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى لن يبقى دون رد من روسيا، لكنها مستعدة للتفاوض حول هذه القضية.

وقال بوتين، في كلمة ألقاها الاثنين خلال افتتاح اجتماع حول القضايا العسكرية في سوتشي: "أقترح اليوم مناقشة خطواتنا التي يمكن اتخاذها على خلفية الانسحاب المحتمل للولايات المتحدة من معاهدة نزع الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى".

وأضاف بوتين: "أود التشديد مرة أخرى على استعدادنا لخوض الحوار مع الشركاء الأمريكيين حول هذا الموضوع المحوري، ونأمل بأن يتعاملوا مع ذلك بمسؤولية كاملة".

وتابع: لا شك في أن قرار الولايات المتحدة الانسحاب من هذه المعاهدة لا يمكن أن يبقى ولن يبقى دون رد من جانبنا".

وأعاد الرئيس الروسي إلى الأذهان أن بلاده أعلنت بصراحة، عندما انسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي الجانب من اتفاق الدرع الصاروخية، أنها ستكون مضطرة إلى اتخاذ إجراءات جوابية، وأوضح: "ذلك ما تم فعله، والآن تتوفر لروسيا أسلحة فرط صوتية قادرة على اختراق كل أنظمة الدرع الصاروخية".

واستطرد بوتين بالقول: "نأمل في أن يشكل المنطق السليم والمسؤولية المتبادلة أساسا للحوار الذي طال انتظاره حول قضايا الاستقرار الاستراتيجي وتعزيز نظام الأمن الجماعي".