بالصور .. الكشف بالصدفة عن مقاتلة الجيل السادس الروسية السرية

جهينة نيوز

قالت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية، أنه تم الكشف بالصدفة عن نموذج من مقاتلات الجيل السادس الروسية خلال فيلم وثائقي عن مقاتلة الجيل الخامس سو-57 (سوخوي-57).

وأوضحت الصحيفة الروسية أنه تمت ملاحظة النموذج خلال عرض فيلم على قناة "زفيزدا" الروسية في الدقيقة 20:05، خلال الحديث عن اختبارات محرك الطائرات مع التحكم في ناقلات الدفع على غرار المحرك الموجود في مقاتلة الجيل الخامس الروسية "سو-57".

وأشارت الصحيفة الروسية أنه في هذا التوقيت لوحظ في الأعلى نماذج من المقاتلات منها "ميغ-1.44" و"سو-47"، ويوجد هنا "سو-57"، ولكنها ليست المقاتلة الأخيرة بل يوجد نموذج بعدها لمقاتلة على أقصى اليسار لطائرة صغيرة.

ونوهت الصحيفة الروسية أن هذه المقاتلة تفوق سرعتها سرعة الصوت من الجيل السادس. ووفقا للصحفيين، تم عرض التطوير السري عمدا.

وقال فلاديمير ميخائيلوف، القائد العام السابق للقوات الجوية الروسية في عام 2016، إن مقاتلة الجيل السادس الروسية ستقلع في عام 2025. وستكون الطائرة قادرة على الوصول إلى سرعات فائقة.

وتقوم روسيا بالعمل في مشروع إنشاء مقاتلة الجيل السادس، ومن المتوقع أن تكون الطائرة الروسية المنتظرة أخطر مقاتلة في العالم.