الاتحاد الاوروبي: مستعدون لاستيراد المحاصيل الزراعية من ايران

جهينة نيوز

قال المدير العام لدائرة العلاقات الدولية الزراعية في الاتحاد الاوروبي جان كلارك ان الاتحاد على استعداد لاستيراد المحاصيل الزراعية من ايران.

وقال كلارك، في ملتقى ايراني - اوروبي مشترك حول التعاون في القطاع الزراعي اقيم في طهران اليوم الاثنين، ان الاتحاد على استعداد لاستيراد المحاصيل الزراعية والحيوانية كالزبيب والسمك لاسيما السلمون المرقط وكذلك اللحوم بفضل حيازتها على المواصفات القياسية.

واضاف، ان ايران والاتحاد الاوروبي يواجهان تحديات مشتركة منها التغييرات المناخية وشيخوخة الشاغلين في القطاع الزراعي.

وتابع: كنا نأمل باستمرار باقامة علاقات تجارية جيدة مع ايران واتخذنا خطوات منذ العام الماضي لاستيراد سمك السلمون المرقط والزبيب.

ونوه الى ان الاتحاد الاوروبي يسعى الى استيراد اللحوم من ايران والتي يجب ان تحمل المواصفات القياسية.

ويشار الى ان ملتقى ايران - الاتحاد الاوربي في مجال تنمية التجارة الزراعية بدأ اعماله اليوم الاثنين ويستمر لغاية يوم غد الثلاثاء في طهران وسيوقع الجانبان على اتفاقات في مجالات التبادل التجاري في القطاع الزراعي.