رئيس الوزراء الباكستاني يستنكر تصريحات ترامب و يرد عليها

جهينة نيوز

استنكر رئيس وزراء باكستان عمران خان، يوم الاثنين، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي اتهم فيها إسلام آباد بأنها لا تقدم "شيئا بتاتا" للولايات المتحدة.

وكتب خان في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، "يتعين تصحيح المعلومات فيما يتعلق بهجوم ترامب على باكستان"، مدافعا عن سجل بلاده في حرب واشنطن على الإرهاب.

وأضاف الوزير "باكستان منيت بـ75 ألف إصابة في هذه الحرب فيما تعرض الاقتصاد لخسارة أكثر من 123 مليار دولار والمساعدة الأمريكية الضئيلة بلغت 20 مليار دولار".

وتابع رئيس وزراء باكستان قائلا: "مناطقنا القبلية دمرت وملايين الأشخاص هجروا من منازلهم.. وقد أثرت الحرب بشكل كبير على حياة الباكستانيين العاديين".

ولفت خان أيضا إلى أن باكستان تواصل تأمين خطوط الإمداد للولايات المتحدة للوصول إلى أفغانستان قائلا "هل يستطيع السيد ترامب أن يسمي حليفا آخر قدم مثل هذه التضحيات؟"، مشيرا إلى أنه بدلا من جعل باكستان "كبش فداء لإخفاقاتها"، على الولايات المتحدة أن تجري تقييما جديا بشأن "السبب في أن طالبان اليوم أقوى من قبل".

وصرح الرئيس الأمريكي في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، الأحد، بأنه ألغى مساعدات بملايين الدولارات إلى باكستان في وقت سابق هذا العام لأنهم (الحكومة الباكستانية) "لا يفعلون شيئا من أجلنا لا شيء بتاتا من أجلنا".