شيوخ عشائر في سورية لقسد ,,, لا تعيدو خطيئة عفرين

جهينة نيوز

أكدت تنسيقيات المسلحين و صفحات معارضة أن ممثلي بعض العشائر السورية حثوا "ميليشيا قسد" على تسليم المناطق الحدودية الخاضعة لها إلى الجيش العربي السوري، تحسبا لشن تركيا عملية عسكرية جديدة في سورية.

جاء ذلك في وقت تحاول فيه ميليشيا ("قسد") حشد العشائر العربية عبر فرض التجنيد الإلزامي، على خلفية القصف التركي لمواقعها عبر الحدود وإعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن قرب إطلاق حملة عسكرية جديدة ضد المقاتلين الأكراد في شرق الفرات وسط صمت أمريكي مطبق.

وبهذا الهدف، إستدعت "قسد" في الأيام الأخيرة العديد من ممثلي العشائر في محافظات الحسكة والرقة وحلب، بما في ذلك اجتماع عقد السبت الماضي في مدينة رأس العين بريف الحسكة شارك فيه العديد من شيوخ ومثقفي مناطق رأس العين وزركان والدرباسية وعامود.

هذا و نقلت صفحات و مواقع للمسلحين عن مصدر عشائري أن جميع ممثلي العشائر المدعوين لحضور الاجتماع اقترحوا تسليم الحدود إلى القوات الحكومية بهدف ضمان عدم اجتياح الجيش التركي للمناطق الخاضعة حاليا لسيطرة "قسد".

و يذكر أن قسد سابقاً رفضت تسليم المواقع في عفرين للقوات السورية و رفضت مبادرة روسية بهذا الشأن مما دفع الجيش الروسي للإنسحاب من محيط عفرين فشن الجيش التركي هجوم واسع على عفرين و هجر أهاليها فيما قسد رمت السلاح و تركت الاهالي لمصيرهم لدرجة أن بعض الأهالي قالوا أن الهجوم على عفرين كان بتواطؤ بين قيادات قسد و الاحتلال التركي و الاحتلال الامريكي و هناك مخاوف لدى الاهالي شمال سورية من أن يتكرر ذات السيناريو.