بيان عسكري: بعد تحرير شرق السويداء الجنوب السوري خالي من داعش

جهينة نيوز

أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تحرير كامل المنطقة الجنوبية من الإرهاب بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي “داعش” في منطقة تلول الصفا في عمق البادية الشرقية للسويداء.

وقالت القيادة العامة للجيش في بيان لها اليوم إنه “بعد سلسلة عمليات عسكرية دقيقة ومركزة أحكمت قواتنا المسلحة الباسلة سيطرتها الكاملة على منطقة تلول الصفا ذات الطبيعة البركانية المعقدة قضت خلالها على إرهابيي (داعش) الذين كانوا يتخذون من هذه المنطقة حصنا لهم وصادرت كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة”.

وأضافت القيادة العامة للجيش..إن المنطقة المحررة تضم “تلول الصفا وتل ماراتي وسطوح المحروقة والكوابر والمصحة وقبر الشيخ حسين وقبور الويزه وجور الحصان وجور قريمة ومبيت وخنيصر والمطلة وسطح الجمل والخضرة وسطوح سلمى والجفاجف”.

ووصفت القيادة العامة للجيش تحرير المنطقة بأنه “إنجاز تأتي أهميته من تطهير مساحة تقدر ب380 كم مربعاً من البادية السورية ولأنها المعقل الأخير لتنظيم داعش الإرهابي في المنطقة الجنوبية”.

وأشارت القيادة العامة للجيش إلى أن تحرير منطقة تلول الصفا “يؤكد الكفاءة العالية للمقاتل العربي السوري وإصرار جيشنا الباسل على ملاحقة الإرهابيين والقضاء عليهم أينما وجدوا على كامل الجغرافيا السورية”.

وختمت القيادة العامة للجيش بيانها بتأكيد حرصها وإصرارها على اجتثاث الإرهاب من جذوره “مشددة على أهمية” تضافر جهود جميع أبناء الوطن والعمل معاً لاستكمال استعادة الأمن والاستقرار إلى كامل أراضي الجمهورية العربية السورية”.