لجنة دعم الصحفيين تطلق أعمالها في سورية

جهينة نيوز:

أكدت لجنة دعم الصحفيين التي أطلقت أعمالها بدمشق أن هدفها الدفاع عن سلامة الصحفيين وحرية الصحافة والإعلام المرئي والمسموع والترويج للمعايير المهنية وأخلاقيات الصحافة والتنوع الصحفي.

وأوضحت ماريا درويش مسؤولة لجنة دعم الصحفيين في سورية في مؤتمر صحفي أن من أسباب تأسيس اللجنة في سورية هو تخفيف الأعباء عن الصحفيين وتبديد العقبات ودعم ومساعدة الصحفيين وعوائلهم عند الحاجة وتكريم الأعضاء المتميزين.

من جهته رئيس اتحاد الصحفيين موسى عبد النور أكد خلال المؤتمر أن الاتحاد هو الجهة التي تمثل الصحفيين في سورية ومنفتح على التعاون مع اللجنة وأنشطتها التي تخدم الصحفيين ضمن اتفاق او بروتوكول تعاون.

وتأسست اللجنة وهي منظمة مهنية وحقوقية غير حكومية ولا ربحية عام 2016 من قبل العديد من الإعلاميين من جنسيات متعددة لتمثل وتدافع عن حقوق الصحفيين والكتاب والمصورين وغيرهم.