القسم الروسي من المحطة الفضائية الدولية سيكون جاهزا في هذا الوقت

جهينة نيوز:

أعلن كبير مصممي المركبات الفضائية للرحلات المأهولة في روسيا، يفغيني ميكرين، اليوم الإثنين، أن بلاده ستنتهي من بناء قسمها الخاص في المحطة الفضائية الدولية، في عام 2022.

وقال ميكرين خلال المؤتمر المكرس للذكرى السنوية العشرين لمحطة الفضاء الدولية و ذلك بحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك": من المخطط الانتهاء بحلول عام 2022 ، من بناء القسم الروسي في المحطة الفضائية الدولية، بإدخال ثلاث وحدات جديدة في هيكلها".

كما من المقرر إطلاق وحدة المختبر (ناوكا) عام 2019، والوحدة المركزية (بريتشال) عام 2020، أما وحدة الطاقة فستطلق عام 2022".

وكان إيغور كوماروف، الرئيس السابق لمؤسسة "روس كوسموس" قد أعلن قبل ذلك، بأن قطاع الصناعات الفضائية سيقوم بتجهيز ثلاث وحدات جديدة، خلال ثلاث سنوات، لتنتهي عملية إنشاء القسم الروسي في محطة الفضاء الدولية عام 2021.