مفاجآت كبيرة في علاقات كيان الاحتلال مع دول عربية!

جهينة نيوز

تحدث رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جلسة للجنة الخارجية والأمن البرلمانية بعد ظهر الاثنين عن مفاجآت إضافية في العلاقات مع بعض الدول العربية.

ونقل موقع "هيئة البث الإسرائيلية" تصريحات نتنياهو حيث كشف الأخير أنه اتفق مع سلطان عمان قابوس بن سعيد على استخدام طائرات تقلع من "إسرائيل" عبر المجال الجوي للسلطنة لتشق طريقها إلى الهند.

وفيما يخص تهديد إيران بإغلاق باب المندب أوضح رئيس الوزراء أن إسرائيل ستعمل بالتعاون مع "التحالف الدولي" في تلك المسألة.

إلى ذلك صرح رئيس حكومة الاحتلال بأن كمية الأسلحة الإيرانية التي نُقلت إلى حزب الله اللبناني عبر الأراضي السورية تقلصت بشكل ملحوظ منذ حادثة إسقاط الطائرة الروسية.

وأكد بنيامين نتنياهو في السياق أن تل أبيب تواصل الطلعات الجوية الاستطلاعية في المنطقة.

هذا وبحسبما نشرته هيئة البث فإن رئيس الحكومة رفض التطرق إلى تلميحاته الأخيرة بشأن استمرار نشاطات الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة.