جدول أعمال ترامب يثير سخرية الأمريكيين

جهينة نيوز:

نشرت الصفحة الرسمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جدول أعمال الرئيس لليوم، الاثنين، إلا أن موجة سخرية اجتاحت تعليقات المتابعين.

و نشرت الصفحة جدول أعمال ترامب، والذي بدا بسيطا للغاية، إذ جاء كالتالي: جدول أعمال الرئيس ترامب ليوم الاثنين، 19 نوفمبر/ تشرين الثاني: — توصيل شجرة الكريسماس الخاصة بالبيت الأبيض - تناول الغذاء مع نائب الرئيس.

وراح العديد من متابعي صفحة ترامب يسخرون من جدول أعماله الذي اعتبروا مهامه بسيطة للغاية، ولا ترقى لأن تكون جدول أعمال رئيس جمهورية.

وقال متابع يدعى بيتر سومر: "لا تنسى أن تنظف الأرضية دائما حول شجرة الكريسماس"، فيما سخر متابع آخر قائلا "شكرا سيدي الرئيس ولزوجتك المحبوبة لإعادة الكرامة مرة أخرى للبيت الأبيض"، وعلقت متابعة ثالثة قائلة: "ألا تفكر في وضع زيارة للطبيب النفسي في جدول أعمالك..".

يشار أيضا إلى أن بعض التعليقات جاءت داعمة للرئيس ترامب وسياساته، حيث أشاد بعض مؤيديه بما وصفوه بـ"تضحيات الرئيس" من أجل بلاده.

سبوتنك