شانيل تصمم قلادة يبلغ طولها 60 قدماً

الإثنين, 19 تشرين الثاني 2018 الساعة 16:52 | منوعات, منوعات

شانيل تصمم قلادة يبلغ طولها 60 قدماً

جهينة نيوز:

صممت العلامة التجارية الفرنسية "شانيل" قلادة لؤلؤية ، وضعتها في وسط المتجر الرئيسي بمدينة نيويورك ، بمناسبة إعادة افتتاحه.

ويبلغ طول القلادة حوالي 60 قدماً ، وهي من تصميم النحات الفرنسي جين ميشيل أوثيل الذي قال عنها " جائتني فكرة هذا التصميم من السينوغرافيا ، وهي تصميم فني مميز يستخدم لزخرفة ديكور المسارح وهندسة العمار ، وتكون أقرب للفن المجسم للصور والرؤى من خلال تفعيل الإضاءة والألوان والآليات الرقمية ، ولم أجد أروع من هذه القطعة الغالية على شانيل ، وهي القلادة المفضلة لمؤسسة الدار العريقة.

ويذكر أن القلادة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ ومرصعة بالخرز الزجاجي المذهب ، على غرار قلادة اللؤلؤ المفضلة لصاحبة الدار كوكو شانيل.


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