موريتانيا تتأهل للمرة الأولى إلى كأس الأمم الأفريقية

جهينة نيوز

تأهل المنتخب الموريتاني إلى كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى في التاريخ، بعدما ضمن بطاقته في الكاميرون 2019 بالفوز على ضيفه البوتسواني بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة التاسعة للتصفيات.

تقدم الضيوف بهدف مبكر في الدقيقة الرابعة سجله كيجيلي كوبي، قبل أن يرد المنتخب الموريتاني بهدف سجله إسماعيل دياكيتيه في الدقيقة العشرين، وأشعل دياكيتيه المدرجات الموريتانية بتسجيل الهدف الثاني التاريخي في الدقيقة الثانية والثمانين.

وأصبح المنتخب الموريتاني ثاني منتخب يضمن تأهله للمرة الأولى في التاريخ، بعد منتخب مدغشقر الذي تأهل عن المجموعة الأولى، حيث يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب خلف نظيره السنغالي.

ورفع المنتخب الموريتاني رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة التاسعة، بفارق 3 نقاط عن المنتخب الأنجولي صاحب المركز الثاني، بينما يحتل منتخب بوركينا فاسو المركز الثالث برصيد 7 نقاط، ويتذيل منتخب بوتسوانا المجموعة بنقطة وحيدة