بوتين: "السيل التركي" مشروع تاريخي سيحول تركيا إلى مركز إقليمي للغاز الروسي

جهينة نيوز

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مشروع الطاقة "السيل التركي" سيحول تركيا إلى مركز لتخزين وتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا ما سينعكس ذلك إيجابا على الموقع الجيوسياسي لتركيا.

وجاء ذلك في كلمة مشتركة للرئيس الروسي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين في مراسم انجاز مد الجزء البحري من "السيل التركي" لنقل الغاز الروسي عبر البحر الأسود إلى تركيا ومنها إلى أوروبا.

و"السيل التركي" هو مشروع لمد أنبوبين باستطاعة 15.75 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لكل منهما من روسيا إلى تركيا ومنها إلى أوروبا عبر البحر الأسود، على أن يغذي الأنبوب الأول تركيا والثاني دول جنوب شرقي وجنوبي أوروبا

أوروبا.

وقال بوتين إنه "تم مد أكثر من 1800 كلم من الأنابيب التي سيمر عبرها الغاز الروسي إلى تركيا وسيجعل منها مركزا للتخزين والتصدير إلى أوروبا وسينعكس ذلك على الموقع الجيوسياسي لتركيا".

وأضاف: "لقد تجاوزنا الجزء الصعب من هذا المشروع الذي بدأ في عام 2016 وبذلك يختتم العمل بالجزء البحري العميق".

وعن العلاقات بين البلدين أشاد الرئيس بوتين بالعلاقات التجارية وأعرب عن أمله في زيادة التبادل التجاري مع تركيا، أحد أبرز شركاء روسيا التجاريين، وقال: "استطعنا التوصل إلى تبادل تجاري مع الصين بقيمة 100 مليار دولار، فلماذا لا نستطيع تحقيقه مع تركيا؟".

من جهته قال أردوغان إن "العلاقات التركية الروسية وصلت إلى نقطة متقدمة جدا وهذا ما نراه من خلال هذا المشروع، مؤكدا أن مشروع "السيل التركي" هو تتويج للعلاقات الثنائية وهو مشروع تاريخي سيتم الانتهاء منه في 2019.

وأضاف أن المشروع سيغطي احتياجات تركيا والدول الأوروبية من الغاز الطبيعي، حيث من المنتظر أن ينقل المشروع 30 مليار متر مكعب من الغاز الروسي سنويا وستستفيد منها تركيا ودول أوروبية.

وأعرب أردوغان عن تطلعه إلى رفع التبادل التجاري مع روسيا إلى 100 مليار دولار، مشيرا إلى أن تركيا استضافت أكثر من 5 ملايين سائح روسي في 2018 وفي العام المقبل سنحتفل بعام ثقافي مع روسيا.