لماذا تخلى شاكيري عن بايرن ميونيخ؟

جهينة نيوز

كشف السويسري شيردان شاكيري لاعب نادي ليفربول الإنجليزي عن سبب رحيله من صفوف بايرن ميونيخ الألماني قبل 3سنوات.

فقال شاكيري بأنه شعر بوجود شيء غير صحيح داخل الفريق ، خاصة أن المدرب كان يستدعيه بعد 3 أو 4 مباريات دون مشاركة.

وأضاف : أنه تعلم من خلال تجاربه في بايرن ميونيخ وإنتر ميلان ضرورة التركيز على العمل الجاد واستغلال الفرصة بشكل جيد عندما يحصل عليها.

يذكر أن شاكيري رحل عن النادي البافاري عام2015 خلال حقبة المدرب بيب جوارديولا ، لينضم إلى أنتر ميلان الإيطالي مقابل 15 مليون يورو ، وانضم الصيف الماضي إلى ليفربول.