هواة تربية الصقور في مصر يحتفلون باليوم العالمي للصقارة

الإثنين, 19 تشرين الثاني 2018 الساعة 15:16 | منوعات, نافذة إلى العالم

هواة تربية الصقور في مصر يحتفلون باليوم العالمي للصقارة

جهينة نيوز

التقت مجموعة من هواة تربية الصقور المصريين في منطقة برج العرب الصحراوية بالقرب من مدينة الإسكندرية للاحتفال باليوم العالمى للصيد باستخدام الصقور، المعروف كذلك باسم الصقارة، وتسليط الضوء على هذه الرياضة القديمة.

تربى الصقور من فصيلة العُقاب الذهبية منذ قرون لاستخدامها في الصيد واصطفت قبل شروق الشمس استعدادا ليوم الاحتفال. وأمام المتفرجين، جابت الطيور الجارحة السماء قبل أن تنقض على فرائسها من الحمام والأرانب.

الصيد باستخدام الطيور الجارحة جزء من التراث في مصر، يعود إلى زمن قدماء المصريين


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