كريم بشار الأسد يحصل على جائزة عالمية

جهينة نيوز

حقق فريق "Sawa Junior" السوري المركز الثالث على مستوى العالم في المسابقة المفتوحة للروبوت في تايلاند، حيث نافس عن الفئة المتوسطة في نهائيات أولمبياد الروبوت، وتمكن من تحقيق الميدالية البرونزية .

ويضم الفريق السوري كريم الأسد نجل الرئيس بشار الأسد، و نشته سيروبيان، ويدربهما لؤي أبو الذهب وعلياء الحموي.

الأولمبياد المقام في مدينية شانغهاي التايلاندية يشارك فيه 400 فريقاً من 70 بلداً حول العالم، من بينها سورية التي أرسلت 6 فرق.

وكانت االمسابقة الوطنية لأولمبياد الروبوت العالمي أقيمت مؤخراً في دمشق بمشاركة 300 مشارك من مختلف المحافظات السورية.

وفي نهاية المنافسات قامت لجان التحكيم بتتويج وتكريم الفرق الفائزة بالمراكز الأولى في فئاتها العمرية، لتتأهل الفرق الفائزة بالمراكز الأولى في فئات المسابقة الوطنية وتمثل سورية في المسابقة العالمية للروبوت في تايلند.