أوبر تسجل خسارة مليار دولار في 3 أشهر مع تباطؤ نمو الحجوزات

جهينة نيوز

قالت شركة أوبر تكنولوجي إن نمو حجوزات خدمات نقل الركاب وتوصيل الطلبات التي تقدمها ارتفع ستة بالمئة في الربع الماضي ليظل لثالث فصل على التوالي في خانة الآحاد بعدما كان في خانة العشرات في العام الماضي بأكمله. وخسرت الشركة، ومقرها سان فرانسيسكو، 1.07 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في الثلاثين من سبتمبر أيلول، بزيادة 20 بالمئة مقارنة مع الربع السابق، لكنها أقل من العام الماضي بنسبة 27 بالمئة. وبلغت خسارتها المعدلة قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والاستهلاك 592 مليون دولار، انخفاضا من 614 مليون دولار في الربع السابق و1.02 مليار قبل عام.

المصدر رويترز