وفد برلماني أردني يصل دمشق لتعزيز التعاون بين البلدين

جهينة نيوز

وصل وفد برلماني أردني عمان اليوم الاثنين إلى العاصمة دمشق في زيارة هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011.

وسيبحث الوفد البرلماني الأردني في دمشق تعزيز التعاون البرلماني المشترك بين البلدين حسبما أفادت وكالة بترا الرسمية.

كما تحدثت تقارير إعلامية أردنية أن الوفد سيجري لقاءات مع الرئيس بشار الأسد ورئيسي الحكومة ومجلس الشعب كما سيلتقي مع وزير الخارجية وليد المعلم.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن تحدثت تقارير إعلامية عن تغير في مواقف بعض الدول العربية، وعلى رأسها دول الخليج التي قطعت علاقاتها مع دمشق بعد الأزمة السورية.

وفي الوقت الذي تحدثت فيه تقارير إعلامية عن إعادة فتح الإمارات لسفارتها في دمشق أبدت الحكومة السورية ترحيبها بأي خطوة عربية باتجاه عودة السفارات إلى العاصمة دمشق وتفعيل عملها من جديد.