منحة بقيمة مليار دولاريقدمها رئيس بلدية نيويورك السابق للطلاب

جهينة نيوز

تبرّع رئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبرغ بمبلغ 1.8 مليار دولار للطلاب في جامعة جونز هوبكنز، ويرجّح أن تكون أكبر هبة إلى مؤسسة للتعليم العالي.

وأوضح بولمبرغ أنه يتبرع بهذا المبلغ ليتمكن طلاب مؤهلون من عائلات متدنية أو متوسط الدخل من دخول الجامعة بسهولة أكبر، خصوصا وأن الاقساط الجامعية في المؤسسات العريقة غالبا ما تتجاوز الخمسين ألف دولار في السنة وهو أمر لا تقدر عليه غالبية العائلات.

وكتب بلومبرغ في مقال في صحيفة "النيويورك تايمس"، "كنت محظوظًا. أبي كان محاسبًا ولم يكن أجره السنوي يتجاوز الستة آلاف دولار. لكني استطعت دخول جونز هوبكنز بفضل قرض طالبي ومن خلال العمل في حرم الجامعة".

وقام بلومبرغ بالتبرع للمرة الأولى لهذه الجامعة في السنة التي تلت تخرجه مكتفيًا بخمسة دولارات يومها. وقتبرع حتى الان بمبلغ 1,5 مليار دولار لاغراض البحث والتعليم والمساعدات المالية للطلاب من دون احتساب الهبة الجديدة.

وأشار بلومبرغ إلى أنه "يريد أن يتأكد من أن الجامعة التي منحته فرصة ستكون قادرة على الدوام على فتح الباب نفسه أمام الآخرين".

وأكد أن "هذا الأمر سيجعل الدخول إلى جونز هوبكنز غير مرتبط بأي عنصر مادي. وستتمكن الجامعة من توفير مستوى أعلى من المساعدات المالية واستبدال قروض الكثير من الطلاب بمنح دراسية، كما أن هذا الأمر سيخفف عبء الديون على الكثير من المتخرجين"

لكن في المقابل يعتبر بلومبرغ أن "هذه الخطوات وحدها ليست كافية حيت أن المنح الفدرالية لم تتكيف مع الارتفاع في الكلفة فيما اقتطعت الولايات من المساعدات للطلاب. والتبرعات الخاصة لا يمكنها ولا ينبغي أن تحل مكان النقص في المساندة الرسمية"