لهذا السبب أوقعت لعبة pubg الفنان مصطفى شعبان في حيرة!!

الإثنين, 19 تشرين الثاني 2018 الساعة 12:38 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

لهذا السبب أوقعت لعبة pubg الفنان مصطفى شعبان في حيرة!!

جهينة نيوز

تلقى لعبة pubg رواجاً كبيرًا بين الملايين من مُحبي الألعاب الإلكترونية حول العالم وهو الأمر الذي لم يكن بعيدًا عن الفنان المصري مصطفى شعبان الذي أوقعته هذه اللعبة في حيرة.

فنشر الفنان مصطفى شعبان صورة له على حسابه الشخصي بموقع انستغرام؛ حيث كان يؤدي بعض التدريبات في صالة الجيم ولكن يبدو أنه وقع في إدمان لعبة pubg؛ حيث ذيل الصورة بتعليق:"ألعب pubg لا أكمل التمرين" مضيفًا بعد تعبيرات الوجه المُضحكة.

يُذكر أن الفنان مصطفى شعبان يستعد لتصوير فيلم يحمل اسم "ترانيم إبليس" رفقة الفنان أحمد السقا والفنانتين منى زكي وأمينة خليل وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد نادر جلال


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