ذا صن البريطانية: ستة خطابات فاصلة قادرة على إسقاط تيريزا ماي

جهينة نيوز

قالت صحيفة ذا صن البريطانية إن معارضي رئيسة الوزراء تيريزا ماي بحاجة لستة خطابات فقط لبلوغ الحد اللازم لإجراء اقتراع على سحب الثقة منها.

وأضافت أن 42 نائبا من حزب المحافظين قدموا تأكيدات على أنهم سلموا خطابات بإجراء اقتراع على سحب الثقة في حين تبقى هناك حاجة لتسليم 48 خطابا حتى يتسنى ذلك.

وأشارت ذا صن إلى أن 25 نائبا أعلنوا أنهم سلموا الخطابات في حين قال 17 آخرون في أحاديث خاصة إنهم كتبوا خطابات لغراهام برادي رئيس ما يعرف بلجنة 1922 التي تضم نواب حزب المحافظين الذين لا يشغلون مناصب حكومية.