وزيرة عدل كيان الاحتلال: استقالة ليبرمان بمثابة هدية لحركة "حماس"

جهينة نيوز

قالت وزيرة العدل في كيان الاحتلال الإسرائيلي إييلت شاكيد اليوم الاثنين إن استقالة وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان كانت بمثابة هدية لحركة "حماس" في غزة.

و أعلنت الوزيرة الإسرائيلية بقاءها في حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية، وذلك بحسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان قد أعلن يوم الأربعاء الماضي، استقالته من منصبه، على خلفية اتفاق وقف إطلاق النار مع غزة.

وذكرت الوزيرة شاكيد أن الحكومة الحالية لم تعد يمينية، وأن الأمر الوحيد الذي يبرر استمرارها حتى العام المقبل هو إحداث الوزير، نفتالي بينت، نقلة نوعية في الأمن تستعيد هيبة الردع الإسرائيلية التي ضاعت على حد تعبيرها تحت الوزير المستقيل ليبرمان.

وذكر الوزير الإسرائيلي، في مؤتمر نقل على الهواء مباشرة، أن "اتفاق وقف إطلاق النار في غزة هو بمثابة استسلام إسرائيل للإرهاب".

وتابع ليبرمان: "رفضت التسوية مع حماس لأنها تمنحنا هدوءا على المدى القصير وتدعم الإٍرهاب".

كما دعا لإجراء انتخابات مبكرة، قائلا: "حان الوقت لتبكير موعد الانتخابات"، مضيفا: "ليس سرا الخلافات التي سادت بيني وبين رئيس الحكومة وأنا اليوم أعلن استقالتي من وزارة الدفاع".