خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد خلال احباط الجيش محاولات تسلل إرهابيين إلى نقاطه بريف حماة الشمالي

جهينة نيوز

واصلت المجموعات الإرهابية خرقها اتفاق المنطقة منزوعة السلاح في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي عبر تسللها باتجاه نقاط وثغور حاكمة لاتخاذها منطلقاً للاعتداء على النقاط العسكرية المرابطة هناك لحماية المدنيين في القرى الآمنة.

وذكرت سانا أن وحدة من الجيش رصدت في محيط بلدة اللطامنة بالريف الشمالي تحرك مجموعة إرهابية من تنظيم “كتائب العزة” الإرهابي باتجاه عدد من النقاط العسكرية على أطراف المنطقة منزوعة السلاح وتعاملت معها برمايات أسلحة خفيفة محققة إصابات مباشرة في صفوف الإرهابيين الذين فروا تحت نيران الجيش.

وإلى الشمال من مدينة محردة تصدت وحدة من الجيش متمركزة في محيط قرية الحماميات لمجموعة إرهابية تسللت من محيط بلدة تل الصخر باتجاه نقاط عسكرية وأمطرتها بالقذائف ما تسبب بإيقاع قتلى ومصابين بصفوف الإرهابيين.

واشارت الوكالة الى ان مجموعات إرهابية من التنظيم ذاته تحركت من محور اللطامنة/الزكاة مستغلة الضباب الكثيف في ساعات الصباح الأولى للتسلل والاعتداء على نقطة عسكرية على أطراف قرية شليوط شمال مدينة محردة مبينة أن يقظة العسكريين المرابطين ومناظير الرؤية الليلية وأدوات الرصد المتطورة أوقعت الإرهابيين في كمين وكبدتهم خسائر في الأفراد والعتاد وفر الباقون تحت وابل من القذائف باتجاه محور تسللهم.