25 مليار ليرة خطة الطرق والجسور الإنتاجية لعام 2019 وأكثر من مليار للاستثمار

جهينة نيوز

أكدت مصادر في وزارة الأشغال العامة والإسكان لصحيفة الثورة أن القيمة الإنتاجية والاستثمارية لخطة الشركة العامة للطرق والجسور بلغت (25)مليار ليرة للعام القادم موزعة على فروع الشركة بعد أن تمت دراستها والموافقة عليها من قبل المجلس التنفيذي للشركة، والخطة الاستثمارية مليار وحوالي 80 مليون ليرة متضمنة آلات ومعدات ومباني للشركة ومشروع الطاقات المتجددة إضافة لتدريب وتأهيل العاملين.‏

ونوهت المصادر بأهمية الأعمال التي تنفذها الشركة العامة للطرق والجسورعلى مستوى جميع الفروع، لا سيما أن الشركة تنتج مستلزمات عملها بنفسها مؤكدة على أهمية وضع الخطط المدروسة المتوازنة والتي تجعل تحقيقها أمراً واقعاً، وأشارت مصادرمجلس إدارة الشركة إلى حالة الربح التي استطاعت تحقيقها من خلال التخطيط الجيد والمدروس بدقة والتي أعادت الشركة إلى مرحلة التعافي والنجاح الذي كانت عليه قبل سنوات الحرب الظالمة على بلدنا.

وتعتبر الشركة من الشركات الهامة والمميزة في تنفيذ المشاريع العامة بعد أن تحولت من شركة لتنفيذ الطرق والجسورإلى تنفيذ الأعمال البيتونية والمشاريع الكبيرة إضافة إلى تنفيذ وصيانة مشاريع الطرق والجسور حيث دخلت الشركة في تنفيذ الأعمال السكنية والمدارس وشبكات الري والصرف الصحي والسدود، والمشاريع الكهربائية والأبراج السكنية بطريقة القالب المنزلق والذي حاز على شهادات خبرة مميزه في تنفيذ الأبراج السكنية.

وتقوم إدارة الشركة بإعطاء التعليمات إلى فروعها بالمحافظات حول تنفيذ جميع المشاريع بشكل تقني ومميز وبخبرات عاليه من مهندسين وفنين والدخول بجميع المناقصات المعلنه عنها مهما كانت نظراً لخبرة الشركة ولوجود كادر فني ذو خبرة كبيرة.‏

وبينت المصادر أن أولوية العمل في الشركة المحافظة على كوادر الشركة وآلياتها وذلك من خلال تفعيل نظام الحوافز الذي يعطي العامل مستحقاته لقاء إنتاجه، لافتاً إلى أن الشركة تعمل على إصلاح آلياتها من الوفورات التي تحققها تباعاً وحسب الأهمية لكي تستمر بتحقيق الأرباح وإنهاء مشاريعها ضمن المدد العقدية وبأفضل المواصفات الفنية، والعمل على دراسة العقود المبرمة مع الشركة، ليصار إلى اعتمادها والمصادقة عليها، وتفعيل التعاون والتنسيق القائم مع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية، و تمتلك الشركة حالياً 1462 آلية جاهزة للعمل، و14 مجبلاً لإنتاج المجبول الاسفلتي، و15 مجبلاً لإنتاج المجبول البيتوني والمنتجات البيتونية، و3 مراكز لإنتاج البيتون مسبق الصنع والإجهاد، و15 مركزاً لإنتاج الحصويات وتتمتع بالجاهزية المؤهلة للقيام بالأعمال الموكلة لها، ويبلغ تعداد كادرها البشري حسب إحصائيات الشركة /8245/ عاملاً بصفات مختلفة كمهندس و مساعد مهندس وباقي العاملين من مختلف المهن، الأمرالذي أدى إلى امتلاك الشركة تنوعاً في الإمكانات والقدرات والخبرات الفنية، والطاقات البشرية والآلية، ما ساعد على زيادة حجم وقيم الأعمال المنفذة.‏