"المرصد المعارض": قوات خليجية تصل خطوط التماس مع "داعش" في دير الزور

جهينة نيوز

ذكر "المرصد المعارض" أن رتلا من قوات تابعة لدولة عربية خليجية وصل مؤخرا منطقة خطوط التماس بين ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" وتنظيم "داعش" في ريف دير الزور.

ونقل "المرصد" أمس عن "مصادر قال انها موثوقة" تأكيدها أن الرتل وصل إلى منطقة خطوط التماس مع آخر جيب لتنظيم "داعش" في شرق الفرات، بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، قبل نحو 72 ساعة ثم خرج من تلك المنطقة بعد ساعات.

ولم يذكر "المرصد" اسم الدولة الخليجية التي أرسلت قواتها إلى دير الزور، مؤكدا أنه شوهدت في المنطقة عربات مختلفة عن ما لدى "التحالف الدولي" يتحدث سائقوها باللغة العربية.

وأشار "المرصد" إلى أن الغموض لا يزال يلف أسباب زيارة الرتل إلى المنطقة، ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كان ذلك جاء في إطار التحضيرات المحتملة لمشاركة عربية إلى جانب قوات "التحالف الدولي" وحلفائه في المعركة ضد "داعش" في الأراضي السورية.

وأفاد "المرصد" في الأيام الأخيرة بأن ميليشيا "قسد" و "التحالف" يستكملان التحضيرات لشن هجوم حاسم على مواقع التنظيم في المنطقة.

وكانت وسائل إعلام أمريكية أفادت في وقت سابق من العام الجاري أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس خطة تقضي باستبدال القوات الأمريكية المرابطة في سورية بقوات عربية.