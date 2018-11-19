إيران تؤكد التزامها بالاتفاق النووي طالما التزمت باقي الأطراف!

الإثنين, 19 تشرين الثاني 2018 الساعة 10:03 | سياسة, عالمي

إيران تؤكد التزامها بالاتفاق النووي طالما التزمت باقي الأطراف!

 

جهينة نيوز

أعلنت إيران اليوم الاثنين أنها ملتزمة بالاتفاق النووي طالما أن الأطراف الأخرى التزمت به.

وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، إن بلاده ستلتزم بالاتفاق الدولي حول برنامجها النووي الموقع في 2015، ما دامت بقية الأطراف ملتزمة به، مؤكدا أن كافة الخيارات مطروحة في حال أخل بتلك الالتزامات.

وأضاف قاسمي في مؤتمر صحفي من طهران: "إذا علمنا أن أطراف الاتفاق لم يريدوا أن يطبقوا التزاماتهم التي أعلنوها، سنستخدم بدورنا آلياتنا وطاقاتنا الخاصة ونستفيد منها الاستفادة اللازمة".

وتابع قاسمي: "يجب أن نبقى متأملين، والوقت مازال مفتوحا، والخيارات كلها على الطاولة".

كما ذكر أنه "يجب أن نثبت للآخرين بأننا بلد ملتزم باتفاقاته، وسنبقى ملتزمين لآخر لحظة مقابل التزام الآخرين".

كما أشار قاسمي إلى أن القناة المالية الأوروبية تمضي بوتيرة بطيئة لبعض الأسباب، معربا عن أمله في أن تتمكن أوروبا من تنفيذ هذه الآلية على وجه السرعة، بحسب ما نقلت عنه وكالة "فارس".


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا