كازاخستان: واشنطن لن تشارك في مباحثات أستانا المقبلة حول سوريا

جهينة نيوز

أعلن وزير خارجية كازاخستان، خيرت عبد الرحمنوف اليوم الاثنين أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تشارك في الجولة المقبلة من مباحثات أستانا حول سوريا.

وأضاف الوزير للصحفيين: "على الأرجح سيشارك الفريق السابق (فريق دي ميستورا) في اللقاء، لأنه لا يزال من الضروري نقل التفويض".

وأوضح عبد الرحمنوف أنه من بين المواضيع التي سيتم بحثها في جولة أستانا المقبلة الوضع في إدلب وعودة اللاجئين وإعادة إعمار سوريا.

وكان وزير الخارجية الكازاخستاني، قد صرح خلال مؤتمر صحفي بأن "ممثلو الدول الضامنة لعملية أستانا، روسيا وتركيا وإيران، اتفقوا على عقد الاجتماع الدولي المقبل والحادي عشر الرفيع المستوى حول التسوية السلمية في سوريا في إطار عملية أستانا يومي 28 و29 تشرين الثاني/ نوفمبر".

وفي سياق آخر أعلن وزير الخارجية الكازاخستاني عن توجيه دعوة لكل من الأمم المتحدة والأردن للمشاركة في الاجتماع كمراقبين وقال بهذا الصدد: "في هذا الاجتماع تمت دعوة الأمم المتحدة والأردن بصفة مراقب".