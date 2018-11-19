سويسرا تهزم بلجيكا بدوري أمم أوروبا

جهينة نيوز

أحرز حارس سفيروفيتش ثلاثية لتتعافى سويسرا من هدفين مبكرين وتهزم بلجيكا المتأهلة لقبل نهائي كأس العالم 5-2 اليوم الأحد وتتأهل إلى قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بطريقة رائعة.

وهدد المنتخب البلجيكي بالتفوق على سويسرا بعدما سجل ثورجان هازارد هدفين في أول 17 دقيقة، وجاء أولهما عقب خطأ فادح من نيكو إلفيدي في الدقيقة الثانية.

لكن المنتخب السويسري رد بقوة ليتقدم 3-2 بنهاية الشوط الأول بعد ركلة جزاء نفذها ريكاردو رودريجيز وثنائية من سفيروفيتش قبل أن يعوض إلفيدي الخطأ ويسجل الهدف الرابع بضربة رأس في الدقيقة 62، وضيف سفيروفيتش الهدف الخامس.

ويملك الفريقان تسع نقاط في صدارة المجموعة الثانية بالدرجة الأولى، لكن المنتخب السويسري تأهل لتفوقه في المواجهات المباشرة بعد فوز بلجيكا 2-1 في بروكسل.