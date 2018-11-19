300 مليون يورو لتوسيع محطة تشرين البخارية.. تأهيل مراكز تحويل في حلب وحملة الاستجرار الغير مشروع مستمرة!

جهينة نيوز

كشف مدير عام المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء محمود رمضان بأن هناك مشروع توسيع محطة تشرين البخارية، وحالياً الأمر قيد التفاوض لاستئناف العمل في المشروع بقرض من الحكومة الهندية بتكلفة حوالي 300 مليون يورو.

وأشار رمضان حسب صحيفة تشرين إلى أن هنالك خطة لدى المؤسسة لإعادة تأهيل المجموعات الأولى والخامسة بتكلفة 100 مليون يورو في محطة حلب التي كانت توفر الطاقة الكهربائية باستطاعة حوالي 1000 ميغاواط، وبعد خروج العصابات الإرهابية المسلحة قاموا بتخريبها، لافتاً إلى أن حجم الضرر فيها حوالي 400 مليون يورو، حيث تبلغ تكلفة المحطة حالياً حوالي 1000 مليون يورو.

ولفت رمضان إلى أن شركة «مبنا» الإيرانية التي تم الاتفاق معها لإنشاء محطة باستطاعة 540 ميغاواط في اللاذقية بتكلفة حوالي 411 مليون يورو ستبدأ بالعمل في مطلع عام 2019، وأنه بمجرد أن تبدأ الشركة بالتنفيذ ستكون المجموعة الأولى للمحطة منفذة خلال 12 شهراً والمجموعة الثانية خلال 24 شهراً والمجموعة الثالثة خلال 34 شهراً، مبيناً أنه خلال سنة ونصف السنة الطاقة الكهربائية ستتوافر في محافظة اللاذقية التي تتغذى حالياً من الخط الواصل من بانياس إلى اللاذقية الذي يعدّ غير كافٍ للطاقة الكهربائية التي تحتاجها المدينة.

وبيّن رمضان أن هناك عدة مشاريع ضمن خطة المؤسسة قيد الإعلان عنها لتمويلها وهي: إعادة تأهيل المجموعة الغازية في محطة توليد حلب باستطاعة 34 ميغاواط بقيمة تقديرية تصل إلى نحو 8 ملايين يورو، وكذلك مشروع إعادة تأهيل المجموعات 2-3-4 في محطة توليد حلب بقيمة تقديرية حوالي 200 مليون يورو، وخطة إنشاء مجموعة بخارية في محافظة حلب باستطاعة 350 ميغاواط بتكلفة تصل إلى 300 مليون يورو، إضافة إلى الإعلان عن مشروع إنشاء محطة بخارية في محافظة دير الزور باستطاعة 350 ميغاواط بتكلفة تصل إلى نحو 300 مليون يورو.

وفي حلب كشف المهندس محمد الصالح مدير عام الشركة العامة لكهرباء محافظة حلب لصحيفة الثورة عن خطة الشركة للعام القادم والتي تشمل إعادة تأهيل 400 مركز تحويلي مع الشبكات المرتبطة بها في المدينة والريف.‏

وأشار مدير عام الشركة إلى أن الخطة تتضمن استكمال تغذية بعض المناطق الصناعية (الراموسة - الشيخ سعيد - كرم القاطرجي - الشيخ خضر - الشيخ فارس - الشيخ نجار القديمة)وذلك بعد أن تم إعداد الدراسات الكهربائية والمدنية اللازمة، موضحاً أنه فيما يتعلق بالأحياء السكنية المطهرة فإنه سيتم إعادة تأهيلها من خلال برنامج شهري وفق الكثافة السكانية والمتطلبات الفنية.‏

وأضاف الصالح أنه ومنذ تحرير مدينة حلب من الإرهاب ونتيجة ماتعرضت له المنظومة الكهربائية من تخريب فإنه تم إعادة تأهيل 841 مركز تحويلي، كما تم إعادة تأهيل 28 مخرج عام توتر 20 ك ف بطول حوالي 75 كم للربط بين المراكز والمحطات التحويلية لإعادة تغذية الأحياء والمناطق المطهرة بالمحافظة، علماً أنه تم إعادة تأهيل كابلات التفريع في مداخل الأبنية المتضررة البالغ عددها 200 مبنى.‏

وأوضح مدير عام الشركة أن إجمالي تكلفة الدراسات المعدة لإعادة تأهيل المنظومة الكهربائية المتضررة بلغ 6 مليارات و300 مليون ليرة، في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي الإنفاق على الخطة الاستثمارية للشركة 157 مليون ليرة من إجمالي الاعتماد المخصص لعام 2018 والبالغ 230 مليوناً و500 ألف ليرة وبذلك تكون نسبة الإنفاق 69

من جهة اخرى كشفت مصادر خاصة في وزارة الكهرباء «للثورة» أن الحملة الوطنية لمكافحة ظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية قطعت أشواطاً مهمة وسجلت أرقاماً كبيرة وصلت لغاية 30 تشرين أول الماضي إلى 36682 ضبطاً موزعة بين 29847 ضبطاً منزلياً و6373 ضبطاً غير منزلي و462 مركز تحويل.‏

وأضافت المصادر أن الكميات المقدرة للضبوط المحررة وصلت إلى 130 مليوناً و985 ألفاً و835 كيلو واط ساعي، أما القيمة المحصلة فقد بلغت ثلاثة مليارات و49 مليوناً و455 ألف ليرة سورية، أما عدد الضبوط المحصلة فوصلت إلى 14134 ضبطاً بقيمة محصلة بلغت مليار و481 مليوناً و566 ألف ليرة سورية.‏

وبينت المصادر أن ارتفاع مؤشر الضبوط المسجلة «بالجرم المشهود» في جميع المحافظات مرتبط بزيادة عدد الفرق الفنية المختصة التي أسندت إليها مهام واختصاص الضابطة العدلية من جهة، وإلى الشعور بالوعي والإحساس العالي بالمسؤولية التي يتحلى بها المواطن لجهة الدفاع عن حقوق الدولة ومصالحها من جهة أخرى، مشيرة أن هذين السببين مكنا عناصر الضابطات العدلية في شركات الكهرباء في المحافظات من وضع يدها على أكثر من 85 % من حالات الضبط غير المشروع للطاقة الكهربائي ووقف هدر المال العام والتأثير سلباً على حسن سير عمل المنظومة الكهربائي.‏

وقالت إن الحملة الوطنية لمكافحة ظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية مستمرة لحين اجتثاث هذه الظاهرة السلبية التي لا يقدم على ارتكابها إلا ضعاف النفوس، موضحة أن غالبية الضبوط المنظمة تعود للقطاع المنزلي، في حين أن الكميات الكبيرة المستجرة من خلال التعدي على الشبكة الكهربائية تعود للقطاع الصناعي أولاً والتجاري ثانياً، مؤكدة أن ما تم تحقيقه مؤخراً ما هو إلى خطوة (مهمة وكبيرة) على طريق القضاء على آخر ظاهرة استجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية، منوهة أن ملف الاستجرار غير المشروع للكهرباء يحظى باهتمام ومتابعة حكومية مباشرة، مشيرة إلى الجهود الكبيرة والإجراءات الاستثنائية التي تبذل يومياً لمكافحة ظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية.‏

وأضافت أن الوزارة طالب ومازالت بضرورة تكثيف جهود الجميع للتخلص من هذه الظاهرة السيئة والقضاء عليها بشكل كامل بما ينعكس إيجابياً على واقع التغذية الكهربائية في الكثير من المناطق، مما يؤدي إلى رفع أداء ووثوقية عمل المنظومة الكهربائية واستقرار الشبكة وتحسين خدمة المشتركين وتخفيض الفاقد.‏

وقالت المصادر إن الوزارة مستمرة في تنفيذ المشاريع المباشر بها وتنفيذ المشاريع الجديدة ذات الأولوية بالإضافة لمشاريع الاستبدال والتجديد التي تؤدي لرفع أداء ووثوقية عمل المنظومة الكهربائية وتحسين خدمة المشتركين وتخفيض الفاقد وتنفيذ الأعمال المتعلقة باستكمال المشاريع المباشر بها ومشاريع جديدة في مجال توليد ونقل وتوزيع الكهرباء وتخفيض الفاقد الفني والتجاري ومكافحة الاستجرار غير المشروع, وكذلك متابعة إجراءات الإعلان والتعاقد لتنفيذ مجموعة من مشاريع المحطات الكهروضوئية والمزارع الكهروريحية والمشاريع الريادية لتطبيقات الطاقة المتجددة كضخ المياه باستخدام اللواقط الكهروضوئية وتركيب لواقط كهروضوئية على أسطح المدارس والمباني الحكومية.‏