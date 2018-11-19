28 و 29 الشهر الجاري موعدا لمحادثات أستانا حول سوريا

جهينة نيوز

كشف وزير الخارجية الكازاخستاني خيرت عبد الرحمنوف اليوم الاثنين عن الجولة المقبلة من محادثات أستانا حول سوريا والتي ستعقد يومي 28 و29 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وقال رحمنوف خلال مؤتمره صحفي: "ممثلو الدول الضامنة لعملية أستانا، روسيا وتركيا وإيران، اتفقوا على عقد الاجتماع الدولي المقبل والحادي عشر الرفيع المستوى حول التسوية السلمية في سوريا في إطار عملية أستانا يومي 28 و29 تشرين الثاني/ نوفمبر".

وفي سياق آخر أعلن وزير الخارجية الكازاخستاني عن توجيه دعوة لكل من الأمم المتحدة والأردن للمشاركة في الاجتماع كمراقبين وقال بهذا الصدد: "في هذا الاجتماع تمت دعوة الأمم المتحدة والأردن بصفة مراقب".

وأشار إلى أنه من المخطط عقد هذا الاجتماع بالشكل التقليدي بمشاركة وفود الدول الضامنة والحكومة السورية و"المعارضة المسلحة".

وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، في 29 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أن اللقاء المقبل بصيغة أستانا، على مستوى رفيع، يعقد نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

الجدير بالذكر أن الاجتماع الماضي لـ "ثلاثية أستانا" حول سوريا (إيران، روسيا، تركيا) على مستوى نواب وزراء الخارجية عقد في 23 تشرين الأول/أكتوبر، بالعاصمة الروسية موسكو. وبالإضافة إلى ذلك، التقى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم الأربعاء الماضي، مع نائب وزير الخارجية التركي، سيدات أونال، وكبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني، حسين جابري أنصاري، اللذين قدما إلى موسكو لإجراء مشاورات بين الدول الضامنة حول سوريا.