لماذا نشعر بحاجة مفرطة للتبول في الطقس البارد؟

جهينة نيوز

تعد أجسامنا أنظمة ذكية تتكيف مع الظروف المحيطة بطرق مختلفة، بما في ذلك محاولة الجسم الحفاظ على درجة حرارته الأساسية مع ضيق الأوعية الدموية وإدرار البول في الطقس البارد.

ومع مرور الدم عبر الأوردة القريبة من بشرتنا، فإن درجة الحرارة الخارجية تقوم بتبريد الدم، الذي يتحرك عبر الجسم ويقلل من درجة الحرارة الأساسية.

ولتجنب ذلك، يعمل الجسم على تضييق الأوعية والشعيرات الدموية في أطرافنا، بما في ذلك الأصابع والقدمان والأذنان والأنوف، ما يسمح بتدفق دم أقل عبر هذه المناطق.

ورغم ضيق المساحة، تتدفق كمية الدم نفسها عبر الجسم، ما يزيد ضغط الدم لدينا.

ويُعتقد أنه لتجنب ضغط الدم المرتفع والحفاظ على الدفء، تضغط أجسامنا كمية صغيرة من الماء في الدم، لإعادة موازنة هذا الضغط، وفقا لـ ScienceABC.

ومع ارتفاع ضغط الدم، ينخفض هرمون مضاد درر البول، ما يشير إلى أن الكلى تستخرج هذه المياه من الدم وتخزنها في المثانة، وبالتالي نشعر بالحاجة إلى التبول.

كما تؤدي المثانة الممتلئة إلى فقدان الحرارة، لذا تحاول أجسادنا التخلص من الكمية المخزنة الإضافية في أسرع وقت ممكن.