العلماء يستخدمون سم العقرب لإيصال الأدوية إلى الدماغ

جهينة نيوز

يعتزم علماء استخدام سم العقرب لإيصال الأدوية إلى الدماغ البشري، حيث توفر الطريقة الجديدة نقل الأدوية من خلال الحاجز الوقائي للدماغ بسبب الكلوروتوكسين (حمض أميني موجود في سم العقرب) والموجود في مفاصل العقرب.

واستخدمت مجموعة من العلماء من معهد البحوث الطبية الحيوية في برشلونة الببتيدات (الحموض الأمينية) المستخرجة من سم العقرب الكلوروتوكسين، حيث ساعدت في نقل الأدوية عبر الحاجز الدموي الدماغي (الذي يمنع دخول المواد السامة إلى الدماغ وفي الوقت نفسه يمنع مرور المكونات المفيدة المحتملة)، وفقا لموقع "وان".

وقالت القائمة على الدراسة ومديرة المخبر، إرنست جيرالت، لا يمكن استخدام 98% من الأدوية الفعالة بسبب عدم تغلبهم على الحاجز الدموي الدماغي، والآن نملك عقارا يستطيع تخطي الحاجز.

وقد توصل الخبراء إلى أن مادة "MiniCTX3" استطاعت نقل المركبات عبر الحاجز الدموي الدماغي بدرجة عالية جدًا من الكفاءة.