معترفاً بالتبعية ماكرون: أوروبا تحتاج استقلالية أكبر عن الرعاية الأمريكية

الأحد, 18 تشرين الثاني 2018 الساعة 22:09 | سياسة, محلي

معترفاً بالتبعية ماكرون: أوروبا تحتاج استقلالية أكبر عن الرعاية الأمريكية

جهينة نيوز

دعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم إلى “استقلالية أكبر” للقارة الأوروبية عن الرعاية الأمريكية.

ونقلت صحيفة هاندلسبلات الألمانية عن ماكرون قوله في كلمة أمام البرلمان الألماني /بوندستاغ/ في برلين في ذكرى الحداد على ضحايا الحرب العالمية الأولى.. “ينبغي أن يكون لأوروبا مزيد من الاعتماد على الذات لتكون قادرة على المنافسة في المستقبل أمام العالم ولتقاوم حدوث الأزمات” مضيفا: إن “قوة أوروبا الحقيقية تبقى في الوحدة لهذا السبب تحتاج إلى أن تصبح أقوى وأكثر استقلالية عن الرعاية الأمريكية القائمة منذ فترة طويلة”.

وجدد ماكرون التأكيد على ضرورة أن تتحمل أوروبا المزيد من المسؤولية عن دفاعها وأمنها معتبرا “إن ألمانيا وفرنسا على وجه الخصوص مسؤولتان عن تزويد أوروبا بالسيادة الضرورية”.

وكان ماكرون اعتبر فى حديث لاذاعة أوروبا 1 مؤخرا أن “أوروبا لن تحمى ما لم نقرر أن يكون لنا جيش أوروبي حقيقي” مؤكدا أن عليها أن تقلل من اعتمادها على القوة الأمريكية.


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