غير متوقع .. العلماء يحددون في أي عام من عمرها تكون في قمة الجاذبية

جهينة نيوز

حدد علماء من الولايات المتحدة الأمريكية "العمر الأجمل" للمرأة، ووفقا لهم، فإن الجنس اللطيف يبدو أكثر جاذبية وإثارة في عمر 38 سنة و9 أشهر.

وأضاف العلماء أن النساء في منتصف العمر يكونون أكثر جاذبية بسبب شعورهن بالثقة بالعلاقات العاطفية، بالإضافة إلى امتلاكهن كل المهارات التي يحتاجها الرجل.

وأشار الباحثون إلى أنه خلال السنوات العشر الماضية أصبحت كل من الممثلتين الأمريكيتين، ميشيل فايفر (59 سنة)، و شارون ستون (58 سنة) أكثر النساء جاذبية، وفق موقع "newsbel".

وأن هذا المنهج يستمر لأكثر من 30 سنة، وذلك بسبب التقييمات للنساء اللواتي قد أكملن نصف عمرهن.

وفي دراسة أخرى كشفت عن العمر الذي تتوقف المرأة عن الإنجاب، حيث اعتبر العلماء أن المرأة تتوقف عن الإنجاب عندما تصل إلى عمر 49 سنة.