1100 نجمة من أبطال سورية يضيئون سماء الوطن

جهينة نيوز

"عالحلوة والمرّة" جمعت سيريتل ومؤسسة أمانة الشهيد من جديد 1100 شابة وشاب من أبطال الجيش العربي السوري والدفاع الشعبي من أسر الشهداء من مختلف المحافظات السورية في عرسٍ جماعي هو الأضخم في سورية أقيمت فعالياته بالمدينة الرياضية – الصالة المغلقة في اللاذقية عروس الساحل يوم الجمعة 9/11/2018.

وكما كل الأعراس السابقة حرصت الجهتان المبادرتان على زيادة عدد أبطال العرس الجماعي لتكون الفرحة أكبر، هذا ما أشار إليه الأستاذ علاء سلمور رئيس قسم الإعلام في سيريتل وأضاف: "نحرص كعائلة سيريتل على أن تكون هذه الاحتفالية الوطنية أكثر تميزاً في كل مرّة، وهذا العام التحدي كان بزيادة عدد العرسان عما كان عليه في الأعراس الجماعية السابقة، وكما نرى اليوم نحن نحتفل بـ 1100 شابة وشاب، نفتخر بهؤلاء الأبطال وكل الشكر لهذه القامات المباركة لأننا وبسبب عطائهم غير المحدود نعيش اليوم الحب والفرح".

على وقع موسيقى الوطن بدأت فعاليات الحفل وتحت راية سورية تجلّى عرسان الفرحة السادسة ليُعلن عن انطلاق عرس الأعراس الذي بدا بكل ما احتواه من تفاصيل وتجهيزات كما وكأنه حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة.

فقرات متنوعة تخللت الحفل الذي تألق فيه عرسان الفرحة السادسة بحضور نخبة من نجوم الفن والغناء ووجوه إعلامية وثقافية وسياسية، ومن ضمن الفقرات أوبريت "حكاية نصر" من إخراج الأستاذ نبال بشير وبإخراج تلفزيوني للمبدع سيف الدين سبيعي وأداه نجوم سورية للمرة الثانية حيث يروي حكاية انتصار صنعه أبطال قدموا الغالي والنفيس كي نبقى ويبقى الوطن شامخاً، وقد شارك في العمل حسب الظهور كل من النجوم شهد برمدا وفادي صبيح ورواد عليو ومحمود القصير ورنا أبيض وميرنا ملوحي وعبير شمس الدين وروبين عيسى وطوني قوبا وخالد القيش ومحمد قنوع بالإضافة لبهاء اليوسف.

وعن الأوبريت قال المخرج نبال بشير: " في كل عام تحمل شركة سيريتل رسالة واضحة الملامح فمن رحم الألم يولد الأمل، وفي الفرحة السادسة قدمنا أوبريت حكاية نصر الذي يتناول بطولات الجيش العربي السوري من خلال مشاهد تعرض لمحة من إنجازاته في حكاية أداها نخبة من نجوم الفن والدراما في سورية بحضور 1100 عروس وعريس من زهور الوطن، هذه الحكاية تقول إن سورية دائماً معطاءة بجيشها وشعبها وتمكنت من الصمود والانتصار بفضل تضحيات أبطالنا". في حين قالت النجمة شهد برمدا: "مشاركتي في أضخم عرس جماعي في سورية واجب وطني وتعبير عن محبتنا وامتناننا لأبطال جيشنا وتقدير لعظيم ما قدموه لنبقى ويبقى وطننا، فسورية دائماً لديها إصرار على الفرح والنصر، ونحن كسوريين بطبعنا نحب الحياة وسنبقى كذلك".

النجم خالد القيش تحدث عن تجربته للمرة الثانية في أوبريت "حكاية نصر" وأضاف: "في كل عام نلاحظ زيادة عدد العرسان والعرائس في الفرحات الوطنية التي تقيمها سيريتل ومؤسسة أمانة الشهيد وهذا إنجاز كبير جداً، وتواجدي في الفرحة السادسة مع 1100 شابة وشاب من أبطال الوطن شرف كبير وأنا سعيد لأنني أشاركهم الفرح".

ووجّه نجوم الفن والغناء السوري ممن شاركوا في الفرحة السادسة رسالة شكر وتقدير لشركة سيريتل على ما قدمته لـ 1100 شابة وشاب من أبطال الوطن الذين أضيفوا إلى 1494 سابقين من الفرحة الأولى وحتى الخامسة ليصبح العدد الإجمالي للعرسان والعرائس في مبادرة العرس الجماعي "عالحلوة والمرة" 2594 شابة وشاب جميعهم من أبطالنا البواسل من أسر الشهداء.

مبادرة العرس الجماعي تندرج تحت مظلة المسؤولية الاجتماعية التي التزمت بها سيريتل ومؤسسة أمانة الشهيد تجاه ذوي الشهداء، حيث قال السيد جهاد بريمو مدير وحدة المسؤولية الاجتماعية في سيريتل: "العرس الجماعي جزء من هذه المسؤولية والفرحة السادسة استمرارية لما بدأنا به، واليوم نحتفل بـ 1100 شابة وشاب جدد من أبطال سورية ليضافوا إلى 1494 سابقين، ونحن في قسم المسؤولية الاجتماعية نسعى من خلال هذه المبادرة الوطنية لتحقيق استقرار اجتماعي يحفظ ترابط المجتمع السوري لتظلّ الأسرة السورية رغم كل التحديات أنموذجاً فريداً للانتماء الوطني يُحتذى به بعد أن أثبت أبناؤها أنهم قادرون على صنع مستقبل سورية المشرق مواصلين بذلك مسيرة آبائهم الأبطال بما قدموه من تضحيات وبطولات رسمت لنا السلام والفرح الذي ننعم به اليوم".

بدوره أشار السيد خلدون ناصر رئيس مجلس أمناء مؤسسة أمانة الشهيد إلى التأثير الإيجابي لهذا النوع من المبادرات الوطنية التي تُعنى بخدمة المجتمع عامة وخدمة أبطال الوطن خاصة.

عرس وطني اختتمت فعالياته بأغنية "فرح الأبطال" التي أهداها كل من النجوم بهاء اليوسف وهالة القصير ومحمود القصير لأبطال العطاء اللامحدود وصانعي مستقبل سورية الذين رسموا لنا بدمائهم وعطائهم فرحاً ونصراً وسلاماً.