التيار الكهربائي يعود إلى الميادين بعد غياب اربع سنوات

جهينة نيوز

في إطار السعي الحكومي المتواصل لإعادة الخدمات للمناطق التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب في ديرالزور تمت اليوم إعادة التيار الكهربائي إلى مدينة الميادين بعد انقطاع دام اكثر من 4 سنوات بفعل التنظيمات الإرهابية.

إعادة التيار الكهربائي إلى الميادين تحققت بعد إعادة تأهيل محطة كهرباء الميادين بكوادر وخبرات وطنية وبكلفة إجمالية بلغت300 مليون ليرة وفي مؤشر جديد إلى إعادة إقلاع دورة الحياة في ريف ديرالزور المحرر من الإرهاب.

محافظ ديرالزور عبدالمجيد الكواكبي أشار إلى أن العمل مستمر ومتواصل لإيصال جميع الخدمات إلى المناطق المحررة ضمن الاطار الاستراتيجي الذي وضعته الحكومة السورية بكل مؤسساتها لتأمين عودة الاهالي وإزالة آثار الإرهاب وبدء إعادة الإعمار.

وبين مدير المؤسسة العامة لنقل الكهرباء المهندس فواز الظاهر أنه بناء على توجيهات حكومية لإعادة التيار الكهربائي إلى الميادين خلال شهرين “باشرت ورشاتنا العمل لإعادة التغذية لمدينة الميادين بكوادر وطنية تمكنت بزمن قياسي من إعادة تأهيل محطة الميادين(20-66) بعد استقدام التجهيزات اللازمة والورشات من المحافظات ووصلنا الليل بالنهار حتى أنجزنا المهمة”.

من جهته أشار مدير الشركة العامة لكهرباء ديرالزور المهندس خالد لطفي إلى أنه بالتوازي مع عمل كوادر شركة نقل الطاقة قامت ورشات كهرباء ديرالزور بإعادة تأهيل شبكات التوتر المنخفض وتم تركيب 9 محطات تحويل وتزويد الأهالي بالكهرباء والعمل مستمر لتغذية كامل مدينة الميادين وريفها تباعا.

واستعادت وحدات الجيش في الرابع عشر من تشرين الثاني من العام الماضي السيطرة على كامل مدينة الميادين جنوب شرق مدينة ديرالزور بنحو 45 كم بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي داعش فيها.