صورة مفاجئة و غير مسبوقة ...هل شاركت الشبح الروسية بعمليات عسكرية في سورية

الأحد, 18 تشرين الثاني 2018 الساعة 21:00 | سياسة, عالمي

صورة مفاجئة و غير مسبوقة ...هل شاركت الشبح الروسية بعمليات عسكرية في سورية

جهينة نيوز

مجدداً ينشر حساب " Fighterbomber" على التلغرام صور مفاجئة بخصوص الطيران الروسي, فبعد أن نشر سابقاً صور الشبح الامريكي اف-22 من قمرة سو-35 و فيديوهات إعتراض طائرات غربية شمال سورية نشر اليوم صورة مفاجئة للشبح الروسية الشهيرة سو-57 و يظهر على الطائرة ثمان نجوم حمراء في سابقة من نوعها, علماً بأن وجود هذه النجوم على الطائرة له دلالات عسكرية في روسيا, و منها إما إسقاط ثمان طائرات معادية أو شن ثمان هجمات حربية.

حساب " Fighterbomber" على التلغرام لم يوضح سبب وجود هذه النجوم الحمراء على الشبح الروسية ذات الرقم 055 و هي خامس طائرة شبح تم صنعها في روسيا, و لكن مع الأخذ بعين الإعتبار بأن هذه الطائرة فعلياً لم تدخل الخدمة و من جهة ثانية تم رصد طائرتي شبح في سورية من قبل ناشطين و أكدت الدفاع الروسية الخبر فهذا يطرح فرضية أن المقاتلة الروسية قد تكون نفذت عمليات عسكرية في سورية و لكن يبقى السؤال من أين أتت النجوم و ضد من كانت العمليات العسكرية..؟


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