سورية تحرز المرتبة الثالثة في الفئة المتوسطة من المسابقة المفتوحة لنهائيات أولمبياد الروبوت العالمي

جهينة نيوز

أحرزت سورية المرتبة الثالثة للفئة المتوسطة من المسابقة المفتوحة في نهائيات أولمبياد الروبوت العالمي التي أقيمت في مدينة تشانج مي بتايلاند وشارك فيها أكثر من 400 فريق يمثلون 70 بلدا.

وضم فريق سورية الفائز من مدرسة “سوا” كلا من نشته سروبيان وكريم الأسد والمدربين لؤي أبو الذهب وعالية الحموي فيما جاءت روسيا في المرتبة الأولى وحلت رومانيا في المركز الثاني لهذه الفئة.

وانطلقت فعاليات الأولمبياد في الـ 16 من الشهر الجاري واستمرت على مدى ثلاثة أيام بمشاركة ستة فرق سورية هي فريق الهمك بكلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق /الفئة الجامعية/ وفريقان من مدرسة “سوا” والجمعية العلمية السورية للمعلوماتية في “المشاريع المفتوحة” وثلاثة فرق من الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية والمركز الوطني للمتميزين “المسابقة النظامية”.

وأكد الممثل الوطني لأولمبياد الروبوت العالمي الدكتور مهيب النقري في تصريح لـ سانا أهمية المشاركة بالأولمبياد لمعرفة واختبار إمكانيات الشباب واليافعين وإبراز ما لديهم من قدرات ومواهب وتوجيهها نحو المجال العلمي والتقني.

والأولمبياد مسابقة عالمية تنظم في سبعين دولة وبمشاركة أفضل الفرق الفائزة في البطولات المحلية والاقليمية بهدف إتاحة فرصة لقاء الطلاب من جميع أنحاء العالم لتطوير قدراتهم الإبداعية وتتضمن أربع مسابقات العادية والمفتوحة والخاصة بالكليات والجامعات وكرة القدم.

يذكر أن سورية حصلت رسميا بداية عام 2015 على عضوية المنظمة الدولية لأولمبياد الروبوت العالمي وأحرزت المركز الثاني بنهائيات أولمبياد الروبوت العالمي ضمن المسابقة المفتوحة لفئة الإعدادي في الهند 2016 والمركز الثالث بكوستاريكا 2017 ضمن فئة المشاريع المفتوحة الفئة العليا.