ضابط صهيوني: نعيش في أرذل المراحل الأمنية منذ 1973

جهينة نيوز

هاجم ضابط احتياط كبير بالجيش الصهيوني القيادة السياسية عقب التصعيد الأخير على قطاع غزة، متهما اياها بالتركيز على مستقبلها السياسي على حساب أمن الدولة.

وقال العميد احتياط "تسفيكا فوجل" الذي شغل سابقا منصب قائد أركان المنطقة الجنوبية بالجيش الصهيوني لصحيفة "معاريف" الصهيونية إن "إسرائيل" تعيش في أرذل المراحل الأمنية لم يسبق لها مثيل منذ حرب "الغفران" أبان العام 1973".

ونقلت الصحيفة عن الضابط قوله: "لقد تسببت لنا هذه القيادة السياسية بفقدان قدرة الردع أمام حماس بغزة، لأن كراسيهم أهم من مستقبلنا الأمني".

وأضاف: "أن الردع الذي حققته حماس أمام "إسرائيل"، في الجولة الأخيرة، هي أكثر فعالية وتأثيرا من قوة الدرع الإسرائيلية المعدومة، لقد قاتلنا ضد ثلاث دول عربية، قبل أربعين سنة، وانتصرنا عليها، واليوم لسنا قادرين على حسم حماس".

وتابع: "لقد عبرنا عن حالة ضعف، وعدم فعالية عملياتي على مدار 4 أيام خلال الجولة الأخيرة أمام حماس، وبنهاية الأمر استقال وزير الجيش"، وختم العميد بالقول متسائلا: "ماذا يمكن أن نفعل لردع حماس؟".

العهد