إشتباكات واسعه في عفرين بين مليشيات الإحتلال التركي بمشاركة جيش الاحتلال - صور

جهينة نيوز

اندلعت داخل مدينة عفرين إشتباكات واسعه النطاق إثر شن قوات الاحتلال التركية ومسلحين موالين لها صباح اليوم هجمات على مجموعات أخرى منضوية أيضا تحت راية "غصن الزيتون" و موالية للاحتلال التركي، أبرزها تنظيم "تجمع شهداء الشرقية" الارهابي, و قد شارك جيش الاحتلال التركي و أكثر من ست ميليشيات إرهابية مدعومة من تركيا في الإشتباكات.

وأفادت مصادر محلية في "فيسبوك" بسقوط أربعة قتلى وجريحين على الأقل في صفوف "شهداء الشرقية"، بينما أكدت تنسيقيات المسلحين وقوع ضحايا من طرفي الصراع.

ونشر النشطاء صورا وفيديوهات تظهر لقطات القتال الدائر في المدينة وجثث الضحايا في الشارع.