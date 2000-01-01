ترخيص 485 منشأة صناعية في ريف دمشق منذ بداية العام

جهينة نيوز

أعلنت مديرية الصناعة في محافظة ريف دمشق عن ترخيص 485 منشأة صناعية وحرفية منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف الشهر الحالي.

وأوضح مدير الصناعة في محافظة ريف دمشق محمد فياض في تصريح صحفي أن المحافظة شهدت تطورا ملحوظا في تقديم طلبات الترخيص للمنشآت الصناعية وخاصة بعد ان تم تطهير كامل مناطق المحافظة من الارهاب و الارهابيين بفضل تضحيات وبطولات الجيش العربي السوري وعودة الامان الى مختلف المناطق واعادة تأهيلها وتقديم الخدمات اللازمة للعمل الصناعي موضحا ان المنشآت الصناعية المرخصة بموجب القانون 21 لعام 1958 خلال هذه الفترة وصل الى 426 منشأة متوسطة اضافة الى 59 منشاة حرفية.

وبين فياض أن هذه المنشآت تتوزع ما بين 166 منشأة كيميائية و 165 منشأة غذائية و 62 منشأة هندسية و 33 منشأة نسيجية وتتوضع في ارجاء المحافظة ماعدا مدينة عدرا الصناعية التي تتبع منشآتها لمديرية صناعة منفصلة لافتا الى تم خلال الشهرين الاخيرين ترخيص نحو 95 منشأة منها 86 منشأة صناعية و 9 منشآت حرفية ما يشير الى تسارع الاقبال على الاستثمار في المجال الصناعي في المحافظة.

و كشف فياض عن حصول 59 منشأة صناعية على سجل صناعي جديدة أي انها دخلت حيز العمل و الانتاج ووفرت 700 فرص عمل مبينا ان ما ساعد الأمر تطور العمل الصناعي في المحافظة صدور قرار مجلس الوزراء رقم 77 الذي أجاز بموجبه للجهة المختصة بالترخيص الاداري منح المنشآت القائمة والمستثمرة غير الحاصلة على الترخيص الإداري بمزاولة نشاطها بشكل مؤقت لمدة سنتين مما سهل عمل المنشآت الصناعية وإعادة دوران عجلة انتاجها وساهم في توفير فرص عمل وزيادة الانتاج الصناعي وبما يعود بالنفع على الصناعيين و الاقتصاد الوطني.