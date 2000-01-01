وزيرة الدفاع الألمانية: إنشاء جيش أوروبي أمر ضروري

جهينة نيوز:

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية، أورسولا فون دير لاين، أن إنشاء جيش أوروبي أمر ضروري لتمكين الدول الأوروبية من حماية مصالح الأوروبيين حال ظهور أزمات.

وقالت في حديثها لصحيفة "Hamburger Abendblatt" إنه يجب على الساسة إنشاء الهيئات لاتخاذ القرارات، لتتمكن أوروبا من أن "ترد بسرعة فيما يخص مسألة العمليات العسكرية المناهضة للأزمات المحتملة".

وأضافت بالقول: "إن الجيش الأوروبي الذي يضمن حماية سكان المجتمع يحتاج ليس إلى معدات جيدة وعسكريين ومناورات مشتركة فحسب، بل وإلى إرادة سياسية لحماية المصالح الأوروبية بحزم حال ظهور أزمة ما".

واقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق إنشاء "جيش أوروبي" مستقل عن الولايات المتحدة لضمان الأمن السيبراني. وأشار إلى أن أوروبا تواجه حاليا محاولات عديدة للتدخل في عملياتها الديمقراطية الداخلية ومجالها السيبراني. كما شدد على أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يدافع عن نفسه ضد الصين وروسيا والولايات المتحدة.

وأعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تأييدها لفكرة إنشاء الجيش الأوروبي.