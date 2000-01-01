متشرد يكشف عملية نصب ب400 ألف دولار

جهينة نيوز:

أعلنت النيابة العامة في ولاية نيوجرسي عن توجيه اتهامات جنائية لامرأة وصديقها ، إثر تورطهما في حياكة عملية نصب ونشرها للصحافة.

حيث قامت المرأة بإطلاق حملة تبرعات وصلت إلى مبلغ 400 ألف دولار لمتشرد تحول إلى رمز التضحية.

بعد أن قالت إنه أنفق آخر 20 دولار في حوزته ليشتري لها الوقود بعدما توقفت سيارتها في منتصف الطريق بشكل مفاجئ.

لكن القضاء الأميركي أعلن أن الحادثة لا وجود لها وإن المرأة حبكت القصة مع صديقها للحصول على المال .

وأمرت المحكمة بإرجاع المال الذي جرى التبرع به إلى أصحابه ، لكنهم كانوا قد أنفقوا كل ماتبرع به المتعاطفون على منصة فو فاند مي.

يذكر أن عملية النصب كادت أن تمر بسلام لولا أن المتشرد رفع دعوى قضائية ضد المرأة وصديقها وقال إنه لم يستفد شيئاً مما قدمه المتعاطفون معه.