حياة مارك زوكربيرغ تنقلب رأساً على عقب

جهينة نيوز:

يحتل مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ المرتبة السادسة على مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات ، فتراجعت ثروته بمقدار 17.4 مليار دولار خلال هذا العام.

وانخفضت أسهم فيسبوك بنسبة 3% الجمعة إلى 139.53 دولار وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2017 ، بسبب تعامل زوكربيرغ مع المنتقدين وتداعيات رده على التدخل الروسي بالانتخابات الأميركية.

كما يواجه زوكربيرغ ضغوطاً جديدة ، بسبب مطالبة مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الملياردير الشاب بالاستقالة من منصبه كرئيس مجلس إدارة ورئيس تنفيذي ، بعد أن استخدمت شركة فيس بوك متعاقدين للرد على منتقدي ممارسات الخصوصية وجهود الشركة لإحباط الدعاية الروسية على شبكتها.