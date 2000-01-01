البحرية الروسية تعلن عن نجاح تجربة غطس غير مسبوقة لغواصيها

جهينة نيوز:

أعلنت البحرية الروسية عن نجاح التجربة غير المسبوقة، التي غطس فيها فريق من غواصيها إلى عمق يزيد عن 400 متر في مياه المحيط الهادئ.

وأفاد المكتب الإعلامي للمنطقة الشرقية المعني بأسطول المحيط الهادئ الروسي، اليوم الأحد، بنجاح إخراج الغواصين الذين نفذوا، في 29 أكتوبر، عملية غطس تجريبية لا سابق لها في تاريخ القوات البحرية الروسية، على عمق 416، من غرفة الضغط العالي على متن سفينة الإغاثة "إيغور بيلؤوسوف".

وذكر المكتب، في بيان، أن الغواصين الذين نفذوا العملية داخل "ناقوس الغوص"، تدربوا أثناء التجربة على توصيل خراطيم الهواء بهيكل غواصة منكوبة مفترضة.

وبعد تنفيذ العملية، خضع الغواصون، على مدار 23 يوما، للمكوث في مجموعة من غرف الضغط، من أجل إعادة تكيفهم مع الظروف الطبيعية، ومن ثم خضعوا للرقابة الطبية .

ودخلت سفينة "إيغور بيلؤوسوف" الإغاثية الخدمة في أسطول المحيط الهادئ في العام 2016. وتم تزويد السفينة بطقم التجهيزات الخاصة التي تمكن الغواصين من الغطس على عمق يبلغ 450 مترا لرفع أفراد طاقم غواصة منكوبة إلى سطح المياه، مع ضمان تخفيف الضغط لـ60 غواصا في آن واحد.

وحتى الآن كان الغطس على عمق 315 مترا، الذي تم تنفيذه من على متن السفينة نفسها في العام 2017، هو القياسي المعتمد.

المصدر: المكتب الإعلامي للمنطقة العسكرية الروسية بشأن أسطول المحيط الهادئ